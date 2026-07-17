Un géant saoudien menace l'accord entre Ounahi et l'Ajax

Le dossier du transfert du milieu de terrain marocain Ezzedine Ounahi, actuellement sous contrat avec le club espagnol de Gérone, prend une tournure inattendue. Le club saoudien Al-Ittihad vient de s’immiscer dans les discussions et déploie ses arguments financiers pour contrer l’Ajax Amsterdam, qui croyait l’affaire entendue.

Selon la presse néerlandaise, la direction de Gérone aurait fixé un prix de vente non négociable de 25 millions d’euros, soit le montant exact de la clause libératoire du contrat du « Petit Ours de l’Atlas ». seule condition pour valider son départ lors du mercato estival en cours.

Un niveau de demande qui constitue un obstacle de taille pour le géant néerlandais, en proie à des contraintes budgétaires. l’obligeant à mener des négociations acharnées pour faire baisser le prix et l’aligner sur ses moyens financiers limités.

Alors que l’Ajax peine à trouver une formule financière acceptable, la direction du club saoudien Al-Ittihad a décidé de faire irruption en force sur la scène et de bouleverser complètement la donne, en tirant parti de ses capacités financières colossales et de l’énorme trésorerie dont elle dispose pour présenter une offre financière extrêmement alléchante, dépassant de loin tout ce que le club néerlandais de longue date est en mesure de proposer, tant en termes de montant total alloué à l’achat du joueur à Gérone, que du salaire annuel astronomique que le club saoudien compte verser au joueur marocain.

Les médias assuraient pourtant qu’Ounahi avait déjà trouvé un accord de principe quasi définitif avec l’Ajax Amsterdam pour rejoindre le club et évoluer sous les ordres de son ancien entraîneur, Mitchell van der Gaag, qui le connaît bien et lui fait confiance. l’attrait financier considérable et l’offre généreuse en provenance d’Arabie saoudite pourraient bien faire basculer complètement les calculs du joueur.