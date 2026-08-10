Un géant européen songe à s'attacher les services d'un champion du monde

La Juventus songe à renforcer les gants de la Vieille Dame avec Unai Simon, récemment sacré champion du monde avec sa sélection, l'Espagne.

Le réseau TuttoMercatoWeb a indiqué que la Juventus semble déterminée à tenter le coup pour s'attacher les services de Simon, le gardien de l'Athletic Bilbao.

Unai Simon est âgé de 29 ans et sa valeur est estimée à environ 25 millions d'euros, sachant que son contrat avec Bilbao court jusqu'à l'été 2029.

La recherche d'un nouveau gardien de but figure parmi les priorités de la Juventus lors de la fenêtre estivale des transferts, notamment après les prestations peu convaincantes livrées par Di Gregorio lors des matches amicaux durant la période de préparation. C'est pourquoi le club souhaite accélérer ses démarches dans cette direction.

Unai Simon a fortement attiré les regards grâce à son niveau impressionnant lors de la Coupe du monde 2026, où ses filets n'ont tremblé qu'à une seule reprise tout au long des matches de la compétition, lors de la victoire 2-1 face à la Belgique en quarts de finale.