Un géant de la Liga veut s'offrir Victor Osimhen

Victor Osimhen s'est fermement imposé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe cette saison.

L'international nigérian a marqué pour Naples contre Empoli vendredi, portant son total à 19 buts en Serie A, alors qu'il n'a joué que 20 matches.

Les Colchoneros le veulent

Il n'est devancé que par Erling Haaland dans la course au Soulier d'or européen, et compte six buts d'avance sur son plus proche rival au classement du championnat, Lautaro Martinez (Inter Milan).

Ses performances ont suscité beaucoup d'intérêt, et il pourrait être amené à partir cet été. Selon Fichajes, Manchester United et Chelsea seraient prêts à faire une offre pour le joueur de 24 ans, mais l'Atletico Madrid serait également intéressé.

Avec Joao Felix qui semble de plus en plus susceptible de partir cet été, les responsables du club Los Rojiblancos pourraient utiliser les fonds générés par sa vente pour poursuivre la signature d'Osimhen.

Malgré la signature de Memphis Depay au mois de janvier, l'Atletico Madrid a continué à lutter pour marquer des buts dans la seconde moitié de la saison, et ils pourraient chercher à dépenser beaucoup pour Osimhen afin de rectifier ce problème pour la saison prochaine.