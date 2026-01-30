Un géant anglais mise tout sur Camavinga

Parallèlement, l'effectif de l'équipe première pourrait connaître d'importants mouvements, tant au niveau des arrivées que des départs.

Un nouveau défenseur central et un nouveau milieu de terrain devraient rejoindre le Bernabéu, mais une ou deux ventes importantes sont également envisageables. Des joueurs comme Rodrygo Goes et Arda Guler sont toujours annoncés du côté de la Premier League, et Eduardo Camavinga pourrait lui aussi rejoindre l'Angleterre à la fin de l'été.

L'international français, qui peine à s'imposer comme titulaire indiscutable ces derniers mois, est courtisé par Liverpool. Selon The Daily Briefing, des discussions ont déjà été entamées avec ses représentants concernant un possible transfert à Anfield cet été, où il occuperait un rôle plus important au sein de l'équipe.

Liverpool a tenté de recruter Camavinga ce mois-ci, mais s'est heurté à un refus catégorique. Ils espèrent qu'un accord sera plus probable cet été, avec l'espoir de conclure un transfert pour un montant avoisinant les 80 à 100 millions d'euros.

Liverpool s'intéresse à Camavinga depuis un certain temps et espère profiter de sa baisse de popularité actuelle pour le convaincre de rejoindre Merseyside. Cependant, un tel accord ne sera pas chose aisée, car rien ne garantit que le joueur soit disposé à partir, ayant déjà exprimé son bonheur à Madrid.

Par ailleurs, le Real Madrid compte toujours sur Camavinga comme un joueur clé. Aux côtés de joueurs tels qu'Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Fede Valverde et Jude Bellingham, il est considéré comme un élément essentiel du milieu de terrain, et cela devrait rester le cas pendant de nombreuses années.