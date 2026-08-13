Un géant anglais discute de l'avenir d'Osimhen avec Galatasaray

Le nom du Nigérian Victor Osimhen est entré dans les discussions entre Arsenal et Galatasaray, dans le cadre de pourparlers liés à l'intérêt du club turc pour le recrutement du duo offensif des Gunners, Gabriel Martinelli et Ethan Nwaneri.

Selon le quotidien britannique« The Telegraph », Galatasaray a présenté une offre de 38,4 millions de livres sterling pour s'attacher les services de Martinelli, et s'est également montré intéressé par Nwaneri, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Marseille, lors de discussions approfondies avec le directeur sportif d'Arsenal, Andrea Berta.

À lire aussi

Álvarez se sent trahi par Simeone et décide de hausser le ton pour le Barça

Avant le coup d'envoi de la Liga : une nouvelle attaque contre Vinicius Junior

Ces discussions ont inclus l'examen d'un scénario de transfert d'Osimhen à Arsenal, mais on ignore encore si c'est Berta qui a évoqué l'idée de recruter l'attaquant, ou si le joueur a été proposé en premier lieu au club anglais.

Arsenal conserve un intérêt de longue date pour Osimhen, mais l'attaquant nigérian se situait à un rang inférieur à celui de l'Argentin Julián Álvarez sur la liste des cibles du club pour renforcer le poste de pointe.

Il semble que l'évaluation faite par l'Atlético Madrid pour Álvarez, qui dépasse les 100 millions de livres sterling, représente un obstacle pour Arsenal, ce qui a poussé le club londonien à envisager de modifier ses cibles sur le marché des transferts.

Osimhen a également été lié à un transfert à Tottenham Hotspur, rival d'Arsenal dans le nord de Londres, alors que le club est à la recherche de nouveaux renforts offensifs.

Le dossier Konsa

Le club londonien reste intéressé par le recrutement d'Ezri Konsa, défenseur d'Aston Villa, mais il doit se rapprocher des exigences des Villans, qui s'élèvent à 60 millions de livres sterling.

Arsenal a tenté de réduire le montant demandé pour s'attacher les services de Konsa, mais Aston Villa a jusqu'à présent refusé d'entamer des négociations sur la valeur de la transaction, tandis que le joueur a repris les entraînements, après avoir participé régulièrement avec la sélection d'Angleterre à la Coupe du monde.

On estime que Konsa est ouvert à un transfert à l'Emirates Stadium, mais il est peu probable qu'il fasse pression pour quitter Aston Villa, ce qui signifie qu'Arsenal devra parvenir à un accord avec son club.