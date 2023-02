Un Français récompensé en Premier League

C'est aujourd'hui que la Premier League remettait ses trophées du mois de janvier. Le Français Michael Olise fait partie des récompensés.

C'est en ce début février que la Premier League remettait ses trophées pour le mois de janvier. Si Marcus Rashford a remporté le prix de joueur du mois et que Mikel Arteta s'est à nouveau emparé du trophée d'entraîneur du mois, l'Angleterre a également sacré un Français : Michael Olise.

Un but français récompensé

C'est le trophée de but du mois de janvier qu'est allé décrocher Michael Olise, ailier droit gaucher de Crystal Palace. Il est récompensé pour un magnifique coup-franc inscrit le 18 janvier lors de la réception de Manchester United. Son égalisation, d'une frappe enroulée barre rentrante à la 91e, avait permis à son club de prendre un point en répondant à l'ouverture du score de Bruno Fernandes.

Âgé de 21 ans, Michael Olise commence de plus en plus à rendre la confiance que le club a placé en lui. Transféré il y a deux ans contre 9,5M en provenance de Reading, l'ailier français a claqué 2 buts et 4 assists en 19 rencontres de Premier League cette saison. Il est ainsi impliqué dans un tiers des buts de son équipe. Crystal Palace est actuellement 12ème de PL, avec 7 points d'avance sur la zone de relégation.