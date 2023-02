Erling Haaland a beau réaliser une saison exceptionnelle avec City, c'est un Français qui le devance au classement des joueurs les plus décisifs.

Si Erling Haaland ultra-domine le classement des buteurs de Premier League et que Marcus Rashford vient de planter 12 roses en 14 matchs depuis le retour de la Coupe du monde, aucun des deux attaquants n'est le joueur le plus décisif en championnat cette saison. Ce leader est Français mais vous ne le connaissez en réalité sans doute même pas. Pas de panique, on va vous le présenter.

Erling Haaland battu : un Français plus décisif

Avec 25 buts et 3 assists en Premier League, Erling Haaland semblait parti sur une voie royale pour devenir le joueur le plus décisif du monde. Mais c'était sans compter sur un jeune français de 22 ans inconnu du grand public : Rayan Philippe, ailier gauche d'Hesperange (D1 luxembourgeoise), explose en effet tous les records cette saison. Auteur de 17 buts et 16 assists (en 15 matchs seulement) sur la scène nationale, c'est lui le joueur le plus décisif du monde en championnat (33 contributions, contre 28 pour Haaland).

Le reste du top 5 est tout aussi surprenant. Actif pour les New Saints (D1 galloise), le milieu offensif anglais Ryan Brobbel partage en effet la seconde place avec Haaland et ses 28 contributions (13 buts et 15 assists). Au quatrième rang, on retrouve encore un inconnu : Kodjo Fo Doh Laba. Avec 19 buts et 7 assists (26 contributions) en championnat émirati, le Togolais participe à l'excellente saison nationale d'Al Ain. Dernier membre du top 5, Enner Valencia a brillé avec l'Équateur au Mondial en plus de régaler avec le Fenerbahçe (20 buts et 4 assists en Süper Lig turque, soit 24 contributions).

Plus bas dans le classement, on retrouve davantage de grands noms. À la dixième place, c'est le Parisien Neymar qui ferme le top 10 avec 12 buts et 10 assists en Ligue 1 (22 contributions). Deuxième français du classement, Randal Kolo Muani pointe au 18e rang avec ses 9 buts et 12 assists en Bundesliga. Une contribution de plus que Victor Osimhen (20e) et ses 16 buts et 4 assists en Serie A avec Napoli. Petite particularité, le club belge de Genk est le seul à placer deux de ses joueurs dans le classement : Joseph Paintsil (12e, 10 buts et 12 assists) et Mike Trésor (13e, 6 buts et 16 assists).

Qui est Rayan Philippe, l'homme le plus décisif du monde?

Ailier gauche de 22 ans, capable d'évoluer en pointe ou sur l'aile droite, Rayan Philippe s'est exilé au Luxembourg pour relancer une carrière qui faisait du surplace en France. Formé à Dijon, il est prêté à l'AS Nancy lors de la saison 2020/2021 avant de rejoindre Hesperange gratuitement en fin août 2021. International U20 à deux reprises en 2019, il est aujourd'hui évalué à 300.000€ par Transfermarkt.

Interrogé sur sa concurrence avec Erling Haaland pour le titre de joueur le plus décisif du monde en championnat, le jeune homme prend le compliment avec plaisir mais reste les pieds sur terre : « Je ne suis pas en concurrence avec Haaland, je ne peux pas me comparer à lui. Mais oui, c'est un objectif personnel, me dire que je vais chercher à rester premier. C'est plaisant d'occuper cette première place, et ça pousse à aller chercher plus loin. »

Celui qui se sent comme un poisson dans l'eau au Luxembourg espère profiter de ce climat positif pour continuer sa progression. Un retour en France n'est pas exclu pour son avenir mais il n'en fait pas une fixation : « Pourquoi pas rentrer en France dans le futur. Mais il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays que j'ai envie d'aller voir. Mon passage ici au Luxembourg m'a déjà aidé car c'est une autre vision du foot. On peut apprendre de tous les pays, et ça peut me servir pour la suite de ma carrière. »