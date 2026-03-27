Un Français à Liverpool pour remplacer Salah ?

Le défi de remplacer Salah à Liverpool est de taille. Même s'il n'a pas retrouvé son meilleur niveau cette saison, le joueur de 33 ans quittera le club en tant que troisième meilleur buteur de l'histoire des Reds, avec deux titres de Premier League et une Ligue des Champions à son actif, ainsi qu'un impressionnant palmarès d'autres trophées.





Ses performances ont marqué une époque à Anfield et il paraît injuste d'attendre d'un jeune joueur comme Yan Diomande, Yankuba Minteh ou même Bradley Barcola qu'il prenne sa place.





L'arrivée d'Olise à Liverpool serait un véritable spectacle – Owen Hargreaves.





En 18 mois au Bayern Munich, Olise a prouvé qu'il avait le potentiel pour au moins égaler l'impact incroyable de Salah à Anfield.





« Remplacer Mo sera difficile et coûteux. Il faut quelqu'un de vraiment exceptionnel », a déclaré Owen Hargreaves, ancien milieu de terrain du Bayern Munich et de l'équipe d'Angleterre, à TNT Sports.





« Je pense que si vous êtes Liverpool, vous devez miser sur un joueur expérimenté, qui a fait ses preuves, et pour moi, ce serait quelqu'un du calibre d'Olise. Voir Olise à droite à Liverpool, c'est du grand spectacle. »