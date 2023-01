Un flop de 126 millions d'euros : comment Joao Felix, la nouvelle recrue de Chelsea, s'est effondré à l'Atletico Madrid

L'attaquant portugais était censé être la nouvelle star, mais un système contraignant et une mauvaise relation avec Simeone ont gâché son aventure.

"Le nouveau Cristiano Ronaldo." Tel était le slogan de Joao Félix lorsqu'il a signé à l'Atletico Madrid à l'été 2019. Alors âgé de 19 ans, et valant un cachet bien au-delà du raisonnable pour un adolescent, le jeune joueur de Benfica était déjà mentionné dans le même souffle que l'un des grands du football. C'était une comparaison déraisonnable mais bien trop facile. Et lorsque Cristiano Ronaldo s'est montré pour regarder Joao Félix lors du Derby de Lisbonne en 2019, le récit était complet.

Le fantasme d'un nouvel Atlético envolé en fumée

Près de quatre ans plus tard, cependant, ce même adolescent a été prêté à Chelsea pour un montant d'un peu moins de 11 millions d'euros, avec toutes ses promesses non tenues. Dire que Félix a connu une période mouvementée à Madrid serait un euphémisme. Mais il était possible de le voir venir. Félix a toujours été mal adapté aux Rojiblancos, et sa relation publiquement turbulente avec l'inébranlable manager Diego Simeone a rendu son séjour dans la capitale espagnole presque prévisible.

Au moment de la signature de Joao Félix, il y avait deux interprétations de ce transfert. La première était celle d'un changement pour l'Atlético Madrid. L'année précédente, l'équipe de Simeone avait terminé à 11 points du FC Barcelone en Liga et avait été éliminée de la Ligue des champions dès la phase de poules. Il était peut-être temps d'inaugurer une nouvelle ère, peut-être même une nouvelle philosophie, avec Félix au centre de ce projet.

Et puis, il y avait l'autre point de vue : Félix n'était pas du tout adapté à l'Atlético, qui était trop rigide sur le plan défensif pour tirer le meilleur de lui. Et avec le départ de la star Antoine Griezmann, il y avait forcément trop de pression sur la pépite pour qu'il prenne la place de la star du FC Barcelone. En conséquence, Joao Félix a connu des difficultés lors de sa première campagne au Wanda Metripolitano. Il s'est blessé au bout de neuf matches de la saison et n'a inscrit que deux buts et une passe décisive en Liga.

Une première saison gâchée par une blessure

Il est revenu à la fin du mois de novembre, à temps pour deux matchs importants, contre la Juventus et le FC Barcelone. Felix n'a pas débuté contre la Juve, et a manqué une grosse occasion dans les 30 premières minutes contre le Barça - un match qui s'est finalement soldé par une défaite 1-0. Ensuite, les rumeurs d'une relation aigre avec le manager ont commencé. Simeone a publiquement critiqué sa recrue à gros budget en janvier 2020, mettant en doute son engagement.

"En plus du talent, vous devez avoir de l'engagement", a-t-il déclaré. "Quand un joueur réalise pourquoi il joue pour l'Atletico, alors tout se met en place". Ces rumeurs n'ont été alimentées que par le manque apparent de confiance de Simeone envers le joueur. Bien que l'entraîneur argentin soit connu pour faire entrer des joueurs offensifs afin de conserver l'avantage, Felix n'a joué que huit fois 90 minutes au cours de la saison.

Puis vint l'insulte ultime : Felix a été mis sur le banc de touche pour le quart de finale de la Ligue des champions de l'Atletico perdu contre le RB Leipzig - il a été laissé sur la touche pour le match le plus important de la campagne. À la fin de la saison, le jeune homme n'avait inscrit que neuf buts en club et en sélection, soit 17 de moins que l'année précédente. Tout indique qu'il s'agit d'un jeune joueur manquant de confiance et limité par un entraîneur qui n'est pas prêt à sacrifier ses principes pour accueillir un talent très convoité. Les discussions sur les transferts ont déjà commencé, et Manchester United serait en lice pour la signature de Felix.

Une guerre froide entre Simeone et Joao Félix

Son coéquipier portugais Joao Mario n'a pas tardé à ajouter à la clameur en faveur d'un départ, affirmant que Felix aurait dû rejeter l'Atleti et signer pour une équipe du Barça plus axée sur la possession de balle, qui convoitait également sa signature. Pourtant, Felix a réaffirmé son engagement envers l'Atleti avant la saison 2020-2021, déclarant à Benfica TV : "Nous travaillons très bien ensemble et c'est positif".

Simeone a changé son approche l'année suivante, et Felix a explosé. On lui a donné plus de liberté offensive, on lui a confié l'orchestration de l'attaque de l'Atleti, et il a développé une entente mortelle avec la recrue estivale Luis Suarez. Il marque cinq buts et en assiste deux lors de ses sept premiers matches de Liga de la saison, et en ajoute deux autres en Ligue des champions.

Même le manager a semblé s'enthousiasmer pour son jeune talent. "S'il continue à faire preuve de l'engagement, de la vitesse et de la prise de décision dont il a fait preuve aujourd'hui, alors il continuera à grandir", a déclaré Simeone après que Felix ait inscrit un doublé lors de la victoire 3-2 contre le Red Bull Salzburg en octobre 2020.

Mais les choses ont pris un nouveau tournant au cours de la nouvelle année. Joao Félix n'a pas eu de chance, il a été contrôlé positif au Covid-19 et s'est blessé aux muscles. Il a marqué un but lors de son retour dans l'équipe, mais a fait un geste de "chut" lors de la célébration qui a été considéré par certains comme une réponse à sa relation difficile avec Simeone.

Une semaine plus tard, il est mis sur le banc pour le derby madrilène, sans doute en réponse à son geste, et n'a débuté que deux des onze autres matchs de l'Atlético Madrid. Depuis lors, un schéma familier s'est développé. Félix a connu des moments de gloire. Il y a eu le coup de tête plongeante contre Manchester United, suivi de doublés contre le Real Betis et Alaves. Il y a eu des tours rapides et des pichenettes spectaculaires, et des aperçus d'un joueur autrefois mentionné parmi l'élite du football.

Mais il y a aussi eu des spectacles anonymes, de longues périodes de performances fantomatiques suivies de périodes où il se morfond sur le banc pendant que son manager se lamente sur ses mauvais résultats. Ces derniers mois, il est devenu évident qu'un départ du Wanda Metropolitano était probable. Simeone et le directeur général de l'Atleti, Miguel Angel Gil Marin, ont tous deux admis qu'un changement d'air pourrait être bénéfique pour le joueur. Et après que Félix ait été la vedette de la victoire 6-1 du Portugal sur la Suisse à la Coupe du monde, le potentiel oublié de l'un des meilleurs jeunes talents du monde est réapparu.

Et maintenant, Chelsea. Il reste à voir comment Joao Félix s'intégrera. L'équipe de Graham Potter n'a pas d'attaquant fiable sur lequel Félix peut jouer, et il rejoint une équipe en mauvaise forme. Pourtant, comme l'a déclaré Jean-Claude Abeddou, ancien recruteur de Benfica, à Sky Sports en 2019, Felix "est capable de faire de la magie sur un terrain de football." Et malgré tout ce qui a mal tourné à Madrid, cette magie pourrait bien réapparaître dans l'ouest de Londres.