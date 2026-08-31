Le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim est entré dans l'histoire du FC Barcelone, en devenant le premier joueur égyptien à porter le maillot de l'équipe première lors d'un match officiel, à l'occasion de la rencontre face au Rayo Vallecano, lundi soir, dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Espagne.

Le technicien allemand Hansi Flick a fait entrer Hamza Abdelkarim à la 86e minute à la place du Brésilien Raphinha, offrant à l'attaquant égyptien sa première apparition officielle sous le maillot du club catalan, quelques semaines après sa promotion en équipe première consécutive à ses prestations remarquées durant la préparation de la nouvelle saison.

L'apparition de Hamza constitue un moment historique pour le football égyptien, aucun joueur égyptien n'ayant jamais disputé un match officiel avec le Barça, l'un des plus grands clubs du monde et l'un des plus titrés.

La participation du jeune joueur est intervenue lors d'une soirée qui a vu le Barça s'imposer face au Rayo Vallecano sur le score de 5-2, après que le club catalan a renversé un but de retard pour arracher une victoire méritée.

Le Rayo avait ouvert le score tôt par l'intermédiaire de Sergio Camello, avant que Raphinha n'égalise, puis Lamine Yamal a offert l'avantage aux locaux d'un but magnifique. Le Barça a inscrit le troisième but après un but contre son camp malencontreux de Florian Lejeune dans ses propres filets, avant que Camello ne réduise l'écart pour les visiteurs. Raphinha a ensuite porté le score à quatre buts pour le Barça à la 71e minute, avant que Yamal n'inscrive un cinquième but dans les ultimes instants.

La première apparition officielle de Hamza Abdelkarim survient quelques mois après son transfert d'Al Ahly au Barça, où il a rapidement attiré l'attention au sein du club catalan et su convaincre Hansi Flick de l'intégrer à l'effectif de l'équipe première, avant que l'entraîneur allemand ne lui offre l'occasion d'écrire l'histoire avec sa première apparition en championnat d'Espagne.

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