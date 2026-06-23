Un exploit sans précédent : l’Irak devient la nouvelle victime de la liste historique de Mbappé

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a poursuivi son irrésistible ascension lors de la Coupe du monde 2026. Opposé à l’Irak pour la deuxième journée de la phase de groupes, l’attaquant français a inscrit un doublé, permettant à la France de s’imposer 3-0 et de valider son billet pour les seizièmes de finale.

La star des Bleus a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 contre l’Irak, offrant à la France sa qualification pour les seizièmes de finale et enrichissant au passage un palmarès déjà impressionnant dans la compétition.

Selon le site spécialisé Squawka, il est désormais le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à atteindre ce total, devançant toutes les légendes ayant participé à la compétition.

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Sa performance face à l’Irak s’inscrit dans une série d’exploits majeurs : il avait déjà marqué un doublé contre l’Argentine en 2018, puis réédité cette performance face au Danemark et à la Pologne en 2022.

Il a également offert l’une des plus grandes performances individuelles de l’histoire des phases finales en inscrivant un triplé en finale contre l’Argentine.

Lors de cette édition, il avait déjà ouvert son compteur par un doublé face au Sénégal, avant de rééditer cet exploit contre l’Irak, devenant ainsi le premier joueur à accomplir une telle performance.

Avec 16 buts, Mbappé occupe désormais la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, à égalité avec l’Allemand Miroslav Klose, et à seulement deux unités du record de l’Argentin Lionel Messi (18).