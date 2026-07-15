Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, se rapproche d’un trône unique en finale de la Coupe du monde, un siège que la légende brésilienne Pelé n’a jamais occupé.

En demi-finale, mercredi au stade d’Atlanta, il a inscrit les deux buts de la victoire 2-1 contre l’Angleterre, propulsant l’Albiceleste en finale de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le compte statistique « MrSheep », Messi pourrait devenir le deuxième joueur de l’histoire à disputer une troisième finale de Coupe du monde.

Il avait déjà pris part à la finale 2014 au Brésil, perdue 1-0 en prolongation contre l’Allemagne, avant de soulever le trophée en 2022 aux tirs au but face à la France.

Seul le latéral droit brésilien Cafu a accompli cet exploit : il a disputé les finales de 1994, 1998 et 2002, remportant le titre à deux reprises pour une seule défaite.

Bien que Pelé soit le joueur le plus titré de l’histoire de la Coupe du monde (trois sacres), il n’a pas pris part à la finale 1962 au Chili en raison d’une blessure.

Rappelons que la finale de la Coupe du monde 2026 se tiendra dimanche prochain au MetLife Stadium du New Jersey, où l’Argentine défiera l’Espagne.