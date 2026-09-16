Le Barça a signé plusieurs statistiques remarquables après sa large victoire face au Racing Santander, prolongeant ainsi sa série de succès cette saison.

Les Catalans ont inscrit 7 buts dans les filets de leur adversaire et n'en ont encaissé que 2, lors d'un match disputé au stade "Spotify Camp Nou" ce mercredi soir, dans le cadre de la sixième journée de la Liga.

Le Barça a réalisé un parcours parfait avec six victoires en six matches, auxquelles s'ajoute son succès face au Feyenoord en Ligue des champions, remportant ainsi ses sept premières rencontres et inscrivant 33 buts, dont 28 rien qu'en Liga.

Un début de saison historique

Selon la statistique publiée par le compte fiable "MisterChip", aucune équipe dans l'histoire de la Liga n'avait jusqu'ici combiné un parcours parfait après les six premiers matches avec au moins 28 buts inscrits.

Le Séville FC, sous la houlette de son entraîneur Pepe Brand, était la seule équipe à avoir marqué un nombre comparable de buts lors des six premières journées, avec 32 buts inscrits durant la saison 1940-1941, mais il n'avait décroché que 4 victoires au cours de ses six premiers matches.

33 buts après 7 matches

Les records ne se sont pas limités au championnat, puisque le réseau français "Stats du Foot" a souligné que le Barça a inscrit 33 buts lors de ses 7 premiers matches officiels cette saison, une première pour le club depuis l'après-guerre.

"MisterChip" a par ailleurs révélé une statistique encore plus rare, précisant que le Barça n'avait plus entamé de saison, toutes compétitions officielles confondues, sur 7 victoires consécutives assorties de 33 buts ou plus depuis 111 ans.

Le dernier début de saison similaire remonte à l'exercice 1915-1916, lorsque le Barça avait enchaîné 7 victoires consécutives sous la direction de l'entraîneur Jack Greenwell, inscrivant à cette occasion 44 buts.

Flick entre dans l'histoire

Ce début de saison reflète également l'empreinte de Hansi Flick sur le club catalan, l'entraîneur allemand ayant décroché 95 victoires en 124 matches officiels sur le banc du Barça, soit un pourcentage de succès de 77 %.

Selon "Stats du Foot", ce pourcentage offre à Flick le meilleur taux de victoires pour un entraîneur du Barça au XXIe siècle, devançant Luis Enrique, dont le pourcentage s'établit à 76 %.

3 penalties dans un même match

Le duel face au Racing a été le théâtre d'une autre statistique exceptionnelle pour le Barça, qui s'est vu accorder 3 penalties dans un même match de Liga.

Le compte "MisterChip" a précisé que cet événement ne s'était produit que 3 fois auparavant dans l'histoire du club, toutes survenues au stade du Barça, face à Sabadell en 1944, à Osasuna en 1994 et au Sporting Gijón en 2016.