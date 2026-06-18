La sélection saoudienne se prépare à relever un nouveau défi face à l’une des dix meilleures équipes mondiales, l’Espagne, qu’elle affrontera lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Classée 60e au classement mondial, l’équipe saoudienne défiera le 3e mondial, l’Espagne, dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal saoudien Al-Riyadiah, la Roja est la cinquième formation du top 10 mondial que les « Verts » défient dans l’histoire de leurs participations à la Coupe du monde.

Dès son entrée en lice en 1994, l’équipe saoudienne avait croisé les Pays-Bas, alors deuxième du classement, et s’était inclinée 1-2 lors de la première journée de la phase de groupes.

Puis, en huitièmes de finale de cette même édition, elle s’est à nouveau inclinée face à la Suède, alors 10e mondiale, sur le score de 1-3.

En 2006, ils avaient déjà croisé l’Espagne, alors 5^e mondiale, et concédé une défaite 1-0 en phase de groupes.

L’exploit est survenu au Mondial 2022, lorsque les Saoudiens ont battu l’Argentine, alors 3^e mondiale, 2-1 lors de la première journée.

Le public saoudien espère donc un nouvel exploit contre l’Espagne, aujourd’hui 5e mondiale, synonyme d’une qualification historique pour les huitièmes de finale, seulement la deuxième de l’histoire de la sélection et la première depuis 32 ans.