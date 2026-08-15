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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Un expert en arbitrage tranche : Pereira méritait-il l'expulsion face à Al-Khaleej ?

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
D. Pereira
Arabie saoudite
Portugal

Une scène spectaculaire

La rencontre entre Al-Ittihad et Al-Khaleej, samedi soir, comptant pour la première journée de la Roshn Saudi League des professionnels, a été marquée par une décision arbitrale controversée après que l'arbitre a brandi le carton rouge à l'encontre du joueur d'Al-Ittihad, Pereira, lors des événements de la seconde période.

Al-Ittihad s'est contenté d'un match nul 1-1 face à Al-Khaleej pour son entrée en lice en Roshn League, dans une rencontre très disputée entre les deux équipes, avant qu'Al-Ittihad ne soit contraint de terminer la partie à dix joueurs après l'expulsion de Pereira.

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L'expulsion de Pereira est intervenue à la 57e minute de jeu, après que l'arbitre assistant vidéo est intervenu pour revoir la situation, avant que l'arbitre ne confirme sa décision de brandir le carton rouge à l'encontre du joueur d'Al-Ittihad.

La scène a suscité un débat parmi les observateurs, d'autant plus au regard de l'importance de la décision et de son impact direct sur le déroulement du match, Al-Ittihad ayant été contraint de disputer plus d'une demi-heure de la rencontre en infériorité numérique.

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De son côté, l'expert en arbitrage Saad Al-Kathiri a tranché le débat sur la validité de la décision d'expulsion du joueur d'Al-Ittihad, affirmant que le recours à l'assistance vidéo était justifié et que le carton rouge résultait d'une faute passible de la sanction maximale.

Al-Kathiri a expliqué que Pereira avait commis une faute en usant d'une force excessive contre le joueur d'Al-Khaleej, estimant que le tacle relevait de la catégorie « jeu violent », ce qui rend sa décision d'expulsion correcte d'un point de vue arbitral.

La décision arbitrale a ajouté une nouvelle difficulté à Al-Ittihad au cours du match, l'équipe ayant été contrainte de jouer à 10 joueurs, pour finalement se contenter d'un match nul 1-1 et perdre deux points en ouverture de son parcours en Roshn League.

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