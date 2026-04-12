Un événement sans précédent : Trump transforme la Maison Blanche en terrain de jeu de combat

Le président américain Donald Trump a annoncé la transformation de la pelouse de la Maison Blanche en ring de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) pour célébrer son 80^e anniversaire le 14 juin.

L’annonce a été faite sur la plateforme « Truth Social » : les plans initiaux prévoyaient de marquer le 250^e anniversaire de l’indépendance le 4 juillet, mais la rencontre a été reprogrammée à la date d’anniversaire du président, qui coïncide avec la « Journée du drapeau » américaine.

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L’ancien président avait préparé le terrain en assistant samedi dernier, à Miami, à un combat de l’UFC, entouré des siens et du sénateur Marco Rubio.

L’UFC est considérée comme la première plateforme mondiale d’arts martiaux mixtes, où s’entremêlent techniques de boxe, de lutte et de kick-boxing, le tout dans une cage métallique.

L’affiche « White House Arena » promet d’être captivante : elle opposera dans la catégorie des poids légers Ilya Tuporia à Justin Gaethje, puis, chez les poids lourds, Alex Pereira à Cyril Gane pour le titre intérimaire.