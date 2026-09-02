Le marché des transferts estival, qui a fermé ses portes en Espagne aux premières heures de ce mercredi matin, a révélé l'ampleur du fossé économique entre les grands clubs de la Liga et le reste des équipes de la compétition, après que le Real Madrid, le Barça et l'Atlético de Madrid ont accaparé plus de 70 % du total des dépenses consacrées aux transferts.

Selon les données du site « Transfermarkt », le total des dépenses des clubs de la Liga s'est élevé à environ 755,28 millions d'euros, dont 532 millions d'euros accaparés par le trio formé du Real Madrid, du Barça et de l'Atlético de Madrid.

D'après le journal « Marca », ces chiffres confirment l'ampleur de l'écart financier entre les clubs de tête et le reste des équipes de la compétition, puisque les seules dépenses du Real Madrid ont dépassé ce qu'ont dépensé 17 clubs réunis, les seules exceptions étant le Barça et l'Atlético de Madrid.

Le Real Madrid en tête avec une large avance

Le Real Madrid a été le principal contributeur aux dépenses durant le marché des transferts, après avoir injecté environ 225 millions d'euros dans ses recrues.

L'Ivoirien Yan Diomandé a pris la tête de la liste des recrues du club madrilène, après avoir rejoint le club en provenance de Leipzig pour environ 125 millions d'euros, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid.

Le club a également recruté Marc Cucurella pour 55 millions d'euros, Carlos Espí pour 25 millions et Denzel Dumfries pour 20 millions, tandis que Bernardo Silva et Ibrahima Konaté ont rejoint le club dans le cadre de deux transferts libres.

Les seules dépenses du Real Madrid ont représenté près d'un tiers du total des fonds injectés par les clubs de la Liga sur le marché des transferts, devançant largement tous ses concurrents.

Le Barça et l'Atlético derrière le Real Madrid

Le Barça est arrivé en deuxième position, après avoir investi 184 millions d'euros pour renforcer son effectif durant le mercato estival.

Anthony Gordon a été la recrue phare du club catalan pour 80 millions d'euros, tandis que le recrutement de Rodri pour 60 millions a constitué l'un des plus grands mouvements de l'équipe durant l'été.

La liste des recrues du Barça comptait également Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Jesé Piseiro, Livakovic et Hamza Abdelkarim.

Quant à l'Atlético de Madrid, il a dépensé environ 123 millions d'euros pour renforcer l'équipe de l'entraîneur Diego Simeone, notamment le recrutement de Morten Hjulmand pour 40 millions d'euros, de Lee Kang-in pour 35 millions, de Cristian Romero pour 33 millions et d'Alejandro Grimaldo pour environ 15 millions.

Ainsi, le total des dépenses des trois clubs a atteint 532 millions d'euros.

Des dépenses limitées pour le reste des clubs

De l'autre côté, le total des dépenses du reste des clubs de la Liga n'a pas dépassé 223,28 millions d'euros, un chiffre nettement inférieur au volume des fonds dépensés par les trois plus grands de la compétition.

Le Real Betis, quatrième de la liste des clubs les plus dépensiers, occupe une position bien éloignée des grands, ses investissements sur le marché des transferts ne s'étant élevés qu'à environ 30,5 millions d'euros, contre 225 millions dépensés par le Real Madrid.

Les dépenses du Deportivo La Corogne ont atteint 26 millions d'euros, celles d'Elche 23,25 millions, celles du Racing Santander 20,5 millions et celles de Getafe 19,5 millions, tandis que Villarreal a dépensé 16,5 millions d'euros et le Séville FC 15,5 millions.

Le Deportivo Alavés a également dépensé 13 millions d'euros, le Celta Vigo 11,8 millions et le Rayo Vallecano 10,28 millions, tandis que les investissements de Valence n'ont pas dépassé 9 millions d'euros.

Les dépenses de la Real Sociedad ont reculé à 8,5 millions d'euros, celles d'Osasuna à 8 millions, celles de l'Espanyol à 5,55 millions et celles de Levante à 5,1 millions d'euros.

En revanche, Malaga n'a dépensé que 300 000 euros en transferts, tandis que l'Athletic Bilbao a terminé le marché des transferts sans dépenser le moindre euro.

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Liste des dépenses des clubs de la Liga

Real Madrid : 225 millions d'euros

Barça : 184 millions d'euros

Atlético de Madrid : 123 millions d'euros

Real Betis : 30,5 millions d'euros

Deportivo La Corogne : 26 millions d'euros

Elche : 23,25 millions d'euros

Racing Santander : 20,5 millions d'euros

Getafe : 19,5 millions d'euros

Villarreal : 16,5 millions d'euros

Séville FC : 15,5 millions d'euros

Deportivo Alavés : 13 millions d'euros

Celta Vigo : 11,8 millions d'euros

Rayo Vallecano : 10,28 millions d'euros

Valence : 9 millions d'euros

Real Sociedad : 8,5 millions d'euros

Osasuna : 8 millions d'euros

Espanyol : 5,55 millions d'euros

Levante : 5,10 millions d'euros

Malaga : 300 000 euros

Athletic Bilbao : 0 euro

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