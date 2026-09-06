Le Real Madrid a reçu un renfort avant d'affronter son visiteur, l'Inter Milan, mardi prochain, pour l'entame de son parcours en phase de ligue de la Ligue des champions, l'entraînement de l'équipe, ce dimanche, ayant vu la participation de 3 joueurs en convalescence à la séance collective.

Selon Arancha Rodríguez, journaliste à la radio espagnole « Cope », Aurélien Tchouaméni, Endrick et Thiago Pitarch ont pris part à l'entraînement collectif, tandis que Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo Goes et Raúl Asencio ont poursuivi leurs programmes de soins et de rééducation.

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Cela intervient quelques jours après que les sept joueurs se sont tous soumis à des entraînements individuels, lors de la préparation du dernier match face au Real Betis en Liga, qui s'est soldé par la défaite des Merengues (1-0) au stade de La Cartuja.

Arancha Rodríguez a évoqué la possibilité de voir Endrick et Pitarch intégrer la liste de l'équipe face à l'Inter, compte tenu de l'amélioration de leur état et de leur retour aux entraînements collectifs.

La rencontre face aux Nerazzurri représente un test précoce et costaud pour l'équipe de l'entraîneur José Mourinho, qui cherche à se relever de sa défaite face au Betis et à adresser un avertissement aux grands prétendants au plus prestigieux titre européen, monopolisé par le Paris Saint-Germain lors des deux dernières éditions, sous la houlette de son entraîneur Luis Enrique.

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