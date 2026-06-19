Un doute persiste concernant la star des Trois Lions, et Tuchel refuse de prendre le moindre risque

Bukayo Saka pourrait ne pas être aligné d’entrée face au Ghana lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Three Lions ont entamé leur Coupe du monde 2026 par une victoire 4-2 sur la Croatie, tandis que le Ghana a dominé le Panama grâce à une réalisation tardive.

Selon Sky Sports, l’entraîneur des Three Lions, Thomas Tuchel, envisage même de ne pas titulariser le joueur avant la dernière journée de la phase de groupes, face au Panama.

Le staff médical reste prudent concernant le problème au tendon d’Achille dont souffre l’attaquant.

Selon Tuchel, le joueur suivra un programme de reprise progressive la semaine prochaine et ne devrait pas être aligné d’entrée avant la dernière journée face au Panama.

Son coéquipier à Arsenal, Noni Madueke, devrait donc conserver son couloir droit. L’attaquant a été salué pour sa performance contre la Croatie, au cours de laquelle il a obtenu un penalty et créé plusieurs occasions dangereuses.