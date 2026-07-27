Le Wydad se rapproche de l'officialisation de deux recrues de premier plan lors de l'actuel mercato estival, dans une démarche visant à faire revenir des éléments dotés d'une grande expérience au sein de l'équipe, dans le cadre d'un projet de reconstruction du groupe en vue de la nouvelle saison.

Le site marocain "Le Site Info Sport" a rapporté que la direction du Wydad est parvenue à un accord définitif avec Yahya Jabrane et Ayman El Hassouni, en vue de leur retour dans les rangs de l'équipe durant l'actuel mercato estival.

Le rapport a précisé que tous les détails de l'accord entre les deux parties ont été réglés, et qu'il ne reste plus que l'annonce officielle des deux transferts.

La même source a indiqué que le président du club, Brahim El Aâsri, en coordination avec le coordinateur sportif Salaheddine Saidi, a pris la décision de faire revenir les joueurs dans les rangs du Wydad, dans le cadre d'un plan visant à reconstruire l'équipe et à retrouver son identité compétitive.

Cette orientation s'explique par le statut dont bénéficient Jabrane et El Hassouni, après avoir été parmi les principaux éléments de la génération dorée qui a mené le Wydad à remporter de nombreux titres sous la direction de l'entraîneur Walid Regragui.

Brahim El Aâsri est parvenu à trouver un accord avec le duo Yahya Jabrane et Ayman El Hassouni pour un retour dans les rangs de l'équipe sous la forme de deux transferts libres, en vertu d'un contrat d'une saison, assorti d'une option de prolongation d'une saison supplémentaire.

La source a ajouté que les joueurs ont affiché leur pleine disposition à conduire la nouvelle étape au sein du Wydad, et à contribuer à ramener l'équipe sur le devant de la scène, après la saison décevante que "les Rouges" ont achevée à la cinquième place, dans l'un de leurs pires résultats de ces dernières années.

Le Wydad devrait officialiser le retour de Yahya Jabrane et Ayman El Hassouni dans les prochains jours, sous la forme de deux transferts libres, après la fin de l'engagement de chaque joueur avec son ancien club, permettant au duo d'entamer un nouveau chapitre sous le maillot rouge de l'équipe.