Un dirigeant du Barça fait une révélation sur Aubameyang

Le FC Barcelone a subi une défaite démoralisante hier soir contre l'Eintracht Francfort, ce qui, selon toute vraisemblance, le privera d'argent cette saison. Cela n'a pas empêché les informations sur les transferts d'affluer.

Avant le match, le directeur sportif Mateu Alemany a été sollicité par les médias pour faire le point sur ces affaires. On lui a demandé s'il y avait du nouveau concernant les contrats de Barcelone, Ousmane Dembele, Gavi et Ronald Araujo faisant tous l'objet de spéculations quant à l'expiration de leurs contrats.

"Je peux seulement vous dire que l'essentiel est que les joueurs veuillent rester. S'ils veulent être ici, alors vous passez à la négociation économique, ce qui n'est pas facile, mais nous arriverons à un accord."

Plus précisément, Alemany avait été interrogé sur les situations de Dembele et Gavi. L'ancien joueur de Valence a rapidement fait remarquer que les médias pensaient manifestement que l'accord d'Araujo était conclu puisqu'ils ne le pressaient plus sur ce sujet.

A la question de savoir si Gavi faisait partie des joueurs qui voulaient rester, Alemany a confirmé à Sport que c'était le cas.

"Oui, c'est une question d'économie".

L'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a récemment été lié au FC Barcelone. Pourtant, Alemany a tenu à montrer son soutien à Pierre-Emerick Aubameyang, recruté en janvier, en tant que choix numéro un.

"Je ne parle pas des joueurs qui ont un contrat avec d'autres clubs, ce n'est pas notre style. Nous gardons un œil sur toutes les situations concernant le marché."

"Le neuf pour l'année prochaine est Aubameyang et à partir de ce point, nous garderons un œil sur toutes les opportunités."