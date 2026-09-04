Hansi Flick est confronté à son premier véritable test dans la gestion de l'abondance de stars au sein du milieu de terrain du Barça, après que ses options se sont étoffées avec le retour de Gavi et le rétablissement de Rodri, aux côtés de Pedri et de Marc Bernal. La concurrence pour les deux postes de sentinelle est désormais ouverte entre quatre joueurs aux qualités différentes et aux ambitions proches.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Gavi est devenu disponible pour jouer après son retour à l'entraînement jeudi, tandis que Rodri a progressivement retrouvé sa forme et a pris part aux dernières rencontres. Flick se retrouve ainsi face à de nombreuses options avant d'affronter Valence au stade de Mestalla, dimanche, et avant le début du parcours du Barça en Ligue des champions face au Feyenoord la semaine prochaine.

Marc Bernal est le seul joueur à avoir débuté les trois premiers matches du Barça cette saison, sans toutefois en terminer aucun, tandis que Pedri a débuté à ses côtés lors des deux dernières rencontres avant que Rodri ne le remplace en seconde période.

Quant à Gavi, qui avait débuté la saison comme titulaire face à Elche avant de se blesser, il est de retour aux entraînements collectifs et est désormais apte à jouer, même si les médias espagnols écartent l'hypothèse de le lancer d'entrée face à Valence.

Rodri et Pedri

Malgré l'éclosion de Bernal et la concurrence de Gavi, le plan de base de Flick semble reposer sur l'association de Rodri et de Pedri dans le duo de sentinelles, en raison de la capacité des deux joueurs à contrôler le ballon et à gérer le rythme du match.

Flick avait salué les qualités de Rodri à son arrivée au Barça, affirmant que sa présence apportait à l'équipe davantage d'expérience et de maîtrise, tandis que Bernal représente une option importante au même poste.

L'importance de Rodri réside précisément dans sa capacité à offrir au Barça de l'équilibre devant le but, tout en permettant à Pedri de se projeter davantage et de construire les attaques, une combinaison que Flick estime capable de donner à l'équipe une plus grande emprise sur les rencontres.

Cependant, l'éclosion de Marc Bernal en début de saison rend son écartement difficile, tandis que Gavi possède la capacité de jouer à plus d'un poste, ce qui lui offre une chance supplémentaire d'obtenir des minutes importantes tout au long de la saison.

Flick s'apprête désormais à prendre ses premières décisions difficiles à ce poste, car il ne sera pas seulement contraint de choisir entre quatre joueurs : il dispose aussi d'autres options comme Eric Garcia et Dani Olmo, ce qui fait du milieu de terrain du Barça l'un des secteurs les plus encombrés de talents cette saison.