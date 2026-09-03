Mohamed Rahimi, le père de Soufiane Rahimi, la star de la sélection marocaine, est décédé ce jeudi, après avoir lutté contre la maladie.

Al Ain, club émirati qui compte dans ses rangs Soufiane Rahimi ainsi que son frère Houcine, a adressé un message de condoléances au duo marocain.

Le compte d'Al Ain a écrit, sur le site X : « Le club d'Al Ain présente ses sincères condoléances et ses plus profondes marques de compassion à Soufiane Rahimi et à son frère Houcine Rahimi, à la suite du décès de leur père, priant Dieu Tout-Puissant de couvrir le défunt de Sa vaste miséricorde et de Son pardon, de l'accueillir dans Ses vastes paradis, et d'inspirer à sa famille et à ses proches la belle patience et le réconfort. Nous appartenons à Dieu et c'est à Lui que nous retournons. »

De son côté, le compte du Raja Casablanca a adressé un message de condoléances à son ancien joueur, Soufiane Rahimi.

Le Raja a déclaré : « C'est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que le club du Raja a reçu la nouvelle du décès du Hadj Mohamed Rahimi, l'un des hommes fidèles du club, dont le nom est resté associé au Raja pendant de longues années, incarnant les plus nobles valeurs de fidélité et d'attachement à la Citadelle Verte. »

Et de poursuivre : « En cette douloureuse circonstance, le club du Raja présente, au nom de toutes ses composantes, ses plus sincères condoléances et ses plus vraies marques de compassion à la famille du défunt et à ses proches, ainsi qu'à tous les membres de la famille rajaouie, priant Dieu Tout-Puissant de le couvrir de Sa vaste miséricorde et de Son pardon, et de l'accueillir dans Ses vastes paradis. »

Soufiane Rahimi avait annoncé, il y a quelque temps, la maladie de son père, et avait demandé à ceux qui l'aiment de prier pour son prompt rétablissement.

Rahimi avait écrit à l'époque : « Rien ne m'a brisé sinon la maladie de mon père. Mon cœur me fait souffrir quand il souffre, et cette peine me suffit, ô mon Dieu, je n'ai pas la force de le voir souffrir. Ô Seigneur, Tu sais et Tu vois combien sa maladie me brise, aie donc pitié de sa faiblesse et adoucis sa condition, ô Seigneur, guéris mon père. »

Il convient de rappeler que Soufiane Rahimi a été sacré avec Al Ain la saison dernière, remportant le doublé national (championnat ADNOC Pro League et Coupe du Président des Émirats).

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