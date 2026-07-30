Après plusieurs semaines d'attente, le gardien allemand Marc-André ter Stegen s'envolera dans les prochaines heures vers les Pays-Bas, afin de finaliser son transfert sous forme de prêt à l'Ajax Amsterdam.

Une fois réglés les derniers détails liés aux questions fiscales, ter Stegen se rendra à Amsterdam pour mettre la touche finale à son départ du FC Barcelone.

Le journal « Sport » a rapporté, citant des sources internes à l'Ajax, que le gardien allemand devrait arriver dans la capitale néerlandaise au cours des prochaines heures, pour conclure une opération réglée depuis longtemps, mais qui avait été reportée pour des raisons sans lien avec les aspects sportifs.

Au cours des dernières semaines, le transfert de l'international allemand à Amsterdam était considéré comme une simple question de temps, mais le voyage ne s'était pas concrétisé, en raison de certaines questions fiscales restées sans solution.

Le principal obstacle résidait dans la détermination de la partie qui prendrait en charge les taxes découlant de l'opération aux Pays-Bas.

Ter Stegen estimait que cette charge devait incomber aux clubs, tandis que l'Ajax considérait qu'il ne lui revenait pas d'assumer ces coûts.

Finalement, le FC Barcelone, qui prendra en charge près de 90 % du salaire du gardien, a également accepté d'assumer ces dépenses, afin de lever le dernier obstacle au départ du portier.

Depuis lors, les avocats de toutes les parties ont travaillé plusieurs jours à l'examen de l'ensemble des documents et des contrats, dans le but de garantir toutes les garanties financières et d'éviter toute mauvaise surprise de dernière minute.

Après l'achèvement de ce processus, l'accord final a été trouvé ce jeudi, et l'opération est désormais prête à être conclue.