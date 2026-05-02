Un départ de match catastrophique a coûté deux points au Paris Saint-Germain dans la course au titre français

Le Paris Saint-Germain a laissé échapper des points samedi en Ligue 1. Le leader, qui alignait une équipe réserve, n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul 2-2 à domicile face au FC Lorient, formation de milieu de tableau. L’égalisation surprise des visiteurs a suivi une erreur grossière de Pierre Mounguengue, entré en jeu seulement trois minutes auparavant. Avec une rencontre de plus au compteur, la marge du PSG sur le RC Lens s’établit à sept points. Le 13 mai, le club parisien se déplacera à Lens.

L’entraîneur Luis Enrique, concentré sur le match retour de demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi, a aligné un onze très remanié : le gardien Renato Marin (19 ans) et le milieu espagnol Dro Fernández (18 ans) ont ainsi été lancés d’entrée.

Malgré un onze largement remanié, le PSG n’a besoin que de six minutes pour faire vibrer le Parc des Princes : sur un centre de Désiré Doué, Yvon Mvogo repousse le ballon, qui rebondit sur l’épaule d’Ibrahim Mbaye, en embuscade : 1-0.

Mais l’avantage fut de courte durée : dès la 12^e minute, Pablo Pagis égalisait d’une frappe en rebond après un excellent centre en profondeur de Panos Katseris (1-1).

Le PSG a réagi par l’intermédiaire de Bradley Barcola, dont le tir enroulé a atterri à un demi-mètre du but de l’ancien joueur du PSV, Mvogo. Un superbe dribble de Doué peu après aurait mérité mieux, mais une fois arrivé dans la surface, il lui a manqué de sang-froid.

La chance a également fui le PSG en première période : la tête de Lucas Hernández a heurté la barre transversale, puis Yvon Mvogo a réalisé une nouvelle parade en plongeant sur une frappe puissante de Lee Kang-in.

La seconde période fut largement dominée par le PSG, qui prit l’avantage peu après l’heure de jeu. Entré en jeu une minute plus tôt à la place de Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery ouvrit le score après que le ballon ait rebondi sur un défenseur lorientais : 2-1.

Alors que le 3-1 semblait imminent, Enrique a lancé Mounguengue à un quart d’heure de la fin. Trois minutes plus tard, l’attaquant a commis une erreur grossière : sa passe en retrait a été interceptée par Aiyegun Tosin, qui a égalisé en touchant le poteau (2-2).

Dans le temps restant, le PSG est souvent passé tout près du 3-2. Cependant, Mounguengue a tiré à bout portant sur Mvogo, Hernández a vu son coup de tête repoussé par le poteau et Senny Mayulu a touché l'autre poteau d'une belle lob.



