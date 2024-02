Un demi-milliard ! Messi fait la course avec Cr7

La star de l'Inter Miami a atteint le demi-milliard de followers sur la plateforme de médias sociaux Instagram

Lionel Messi est devenu la deuxième personne à atteindre les 500 millions de followers sur Instagram. Le transfert de l'Argentin à l'Inter Miami, club de MLS, a renforcé sa célébrité aux États-Unis et lui a ouvert un nouveau monde d'opportunités commerciales.

Le joueur de 36 ans est l'un des visages les plus célèbres de la planète et son transfert à Miami, en fin de carrière, n'a fait qu'accroître son attrait. La saison dernière, Messi a permis aux Herons de remporter le premier trophée de l'histoire du club et il a fait des débuts prometteurs pour la campagne 2024.

Une popularité grandissante

Son incroyable popularité s'est non seulement traduite par des foules pleines à chaque match de l'Inter Miami, mais elle a également stimulé l'intérêt pour le championnat dans son ensemble. "Messi a contribué à porter cette ligue vers de nouveaux sommets et nous a donné de l'élan sur une trajectoire établie dans les années précédant la construction d'une ligue dont des joueurs comme lui voudraient faire partie", a récemment déclaré Don Garber, commissaire de la MLS.

Pendant une décennie et demie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le paysage mondial du football. Pendant sept ans, ils se sont opposés au cœur de la rivalité du Clásico espagnol et leur instinct de compétition les a poussés vers des sommets inimaginables jusqu'alors.

La nouvelle que Messi a atteint un demi-milliard de followers sur Instagram soulève donc la question suivante : combien Cristiano Ronaldo en a-t-il ? Et bien Messi est la deuxième personne la plus suivie sur Instagram et c'est son vieux rival qui le devance. Cristiano Ronaldo compte désormais 662 millions de followers, après avoir été la première personne à dépasser les 500 millions sur le média social.