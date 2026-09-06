Seules 4 journées ont été disputées, mais elles ont suffi à confirmer que le Barça est le grand favori pour remporter le titre de champion d'Espagne, après l'avoir décroché lors des deux dernières éditions.

Le journal Sport a rapporté que la direction sportive dirigée par Deco a mis à la disposition de Hansi Flick un effectif d'excellente qualité, après un mercato estival exceptionnel, et l'entraîneur allemand donne encore plus d'éclat à cette équipe remarquable.

À Mestalla, le Barça a signé son troisième quintuplé en 4 journées, atteignant 17 buts en 4 matchs, dissipant ainsi les doutes qu'auraient pu susciter les départs de Lewandowski et Ferran Torres, ainsi que la non-signature de Julián Álvarez.

Il est probable que le Barça tente de nouveau de recruter l'attaquant argentin à l'avenir, car le joueur reste dégoûté de sa situation à l'Atlético de Madrid, mais pour l'instant personne au Camp Nou ne regrette de ne pas l'avoir engagé.

Sport a précisé que Flick a inventé un faux attaquant en la personne de Raphinha, et que le joueur a réalisé un excellent rendement dans ce rôle.

L'ailier brésilien a inscrit 6 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de la compétition, et il bénéficie d'un bon soutien d'autres joueurs comme Fermín López et Lamine Yamal, qui ont marqué chacun 4 buts.

Fermín López a entamé la saison sous d'excellents auspices après avoir vécu un été difficile en raison d'une blessure malheureuse qui l'avait privé de participer à la Coupe du monde.

Quant à Yamal, il est revenu au bonheur, inscrivant ses deux premiers buts de la saison lundi dernier face au Rayo Vallecano, avant de rééditer l'exploit en marquant deux autres buts à Mestalla.

Pour l'instant, le Barça dirigé par Flick est la seule équipe à avoir engrangé la totalité des 12 points possibles en Liga, et il commence à imposer sa domination face à ses concurrents.

Mais la saison n'en est qu'à ses débuts et les choses pourraient beaucoup changer. Le Barça devance toutefois déjà le Real Madrid de 3 points, après la défaite de l'équipe de l'entraîneur José Mourinho face au Real Betis, tandis que l'Atlético de Madrid a déjà perdu 5 points.

Le club des Rojiblancos a justifié sa position en expliquant qu'il ne souhaitait pas vendre Julián Álvarez au Barça pour ne pas renforcer un concurrent direct, mais l'Atlético accuse déjà du retard après 4 journées, ayant laissé filer des points face à Villarreal et à l'Athletic Bilbao.

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