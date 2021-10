Un défenseur de Valence intéresse le Barça

Le Barça vise un défenseur qui connait bien la Liga, selon les médias catalans.

Le FC Barcelone est toujours en train d'essayer de se débarrasser d'un maximum de ses joueurs les moins utilisés, mais cela ne l'empêche pas de chercher des renforts.

Le dernier nom en date à être lié à la formation catalane - et ce n'est pas la première fois - est José Gaya de Valence.

Ce produit du centre de formation des Ché a déjà joué plus de 200 matchs de championnat pour son club d'origine, et il est maintenant capitaine à l'âge de 26 ans.

Il ne sera pas facile de le recruter, mais comme ils l'ont fait avec Jordi Alba, les dirigeants Barça espère persuader l'arrière gauche de les rejoindre.

Selon Mundo Deportivo, les négociations du contrat de Gaya ne se déroulent pas bien, et avec son contrat actuel qui expire en 2023, un transfert semble de plus en plus abordable et réalisable pour Barcelone.

Si le projet de José Bordalas à Mestalla échoue, et que le Barça commence à aller dans la bonne direction, on peut voir l'arrière gauche être tenté.

Mais avant que le FC Barcelone ne s'inquiète des recrues, il a beaucoup de ventes à faire...