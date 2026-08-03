Al Ahly a répondu à l'offre soumise par le club saoudien d'Al-Shabab pour recruter le défenseur international Yasser Ibrahim lors du mercato estival en cours.

Selon une source au sein d'Al Ahly, dans des déclarations au journal saoudien Okaz, la direction d'Al-Shabab a contacté officiellement le club pour étudier la possibilité de s'attacher les services de Yasser Ibrahim, après avoir placé le défenseur de l'équipe nationale égyptienne parmi ses priorités pour renforcer sa ligne arrière lors du mercato estival.

La source a précisé que le club saoudien a présenté au joueur une offre alléchante, comprenant un salaire annuel de 1,6 million de dollars, dans une tentative de le convaincre de tenter une nouvelle expérience en Saudi Pro League.

Elle a ajouté que la direction d'Al Ahly a refusé de discuter de l'offre dès le départ, en raison du besoin qu'a l'équipe des services de Yasser Ibrahim, considéré comme l'un des piliers de la défense.

La source a indiqué que les responsables d'Al Ahly ont agi rapidement pour assurer le maintien du joueur, en lui proposant un nouveau contrat aux termes duquel il percevra 25 millions de livres égyptiennes par an, dans le cadre du plan du club visant à conserver l'ossature de l'effectif et à renouveler les contrats des éléments influents.

Yasser Ibrahim est l'un des défenseurs les plus en vue d'Al Ahly au cours des dernières années, après avoir joué un rôle de premier plan dans le sacre de l'équipe pour de nombreux titres.

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