La tristesse s'est abattue sur la famille de Gerard Piqué, ancien joueur du Barça, après le décès de sa grand-mère Lina Rovira Montsant, la mère de son père, à l'âge de 102 ans, au milieu d'un climat d'affliction qui a envahi les membres de la famille à la suite de sa disparition.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que la famille de la défunte recevait les condoléances ce mardi 25 août, tandis que la messe funéraire se tiendra demain mercredi 26 août, à midi précis, en l'église du Sagrat Cor à Sant Gervasi.

La disparition de Lina Rovira Montsant survient après qu'elle a vécu plus d'un siècle, ayant atteint sa cent-deuxième année, laissant un climat de tristesse au sein de la famille Piqué, qui a perdu l'un de ses membres les plus âgés.