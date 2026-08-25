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Abdelmawgood Samir

Traduit par

Un décès endeuille Gerard Piqué

FC Barcelone
Gerard Piqué
Espagne

Une triste nouvelle

La tristesse s'est abattue sur la famille de Gerard Piqué, ancien joueur du Barça, après le décès de sa grand-mère Lina Rovira Montsant, la mère de son père, à l'âge de 102 ans, au milieu d'un climat d'affliction qui a envahi les membres de la famille à la suite de sa disparition.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que la famille de la défunte recevait les condoléances ce mardi 25 août, tandis que la messe funéraire se tiendra demain mercredi 26 août, à midi précis, en l'église du Sagrat Cor à Sant Gervasi.

La disparition de Lina Rovira Montsant survient après qu'elle a vécu plus d'un siècle, ayant atteint sa cent-deuxième année, laissant un climat de tristesse au sein de la famille Piqué, qui a perdu l'un de ses membres les plus âgés.

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