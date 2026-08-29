Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions pour la saison 2026-2027 a réservé des affiches relevées au Real Madrid.

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a dévoilé ce samedi les dates des rencontres. Le Real Madrid entamera son parcours par une affiche de haut niveau face à l'Inter au stade Santiago-Bernabéu.

Le calendrier complet des matchs du Real Madrid se présente comme suit :

8 septembre

Real Madrid - Inter (Santiago-Bernabéu).

14 octobre

Roma - Real Madrid — (à l'extérieur).

21 octobre

Real Madrid - Leipzig — (Santiago-Bernabéu).

4 novembre

AEK Athènes - Real Madrid — (à l'extérieur).

24 novembre

Real Madrid - PSV Eindhoven — (Santiago-Bernabéu).



9 décembre

Arsenal - Real Madrid — (à l'extérieur).

19 janvier

Real Madrid - LASK — (Santiago-Bernabéu).

27 janvier

Chakhtar Donetsk - Real Madrid — (à l'extérieur).



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Ce tirage au sort s'inscrit dans le nouveau format de la Ligue des champions, qui réunit 36 équipes au sein d'une phase de ligue unique, où chaque équipe dispute 8 matchs face à 8 adversaires différents, à raison de deux rencontres par chapeau, l'une à domicile et l'autre à l'extérieur.

Les huit premières équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les formations classées de la neuvième à la vingt-quatrième place disputent un barrage en matchs aller-retour pour se disputer les places restantes en huitièmes de finale. Les équipes classées de la 25e à la dernière place quittent la compétition sans être reversées en Ligue Europa.