Un deal secret pour envoyer Haaland au FC Barcelone ?

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a conclu un accord avec le super agent Mino Raiola pour faire signer son client Erling Haaland à l'été 2022, selon Deportes Cuatro.

Un arrangement pour faire venir Haaland au Barça ?

L'accord dépend du fait que le FC Barcelone s'organise financièrement à temps pour que la transaction se fasse, mais l'élément le plus important - convaincre Raiola et Haaland - a été fait.

Haaland, qui mène actuellement l'attaque du Borussia Dortmund, est déterminé à être le leader incontesté du projet qu'il rejoindra, et c'est quelque chose que Barcelone peut lui offrir.

Le Real Madrid, l'un de ses principaux rivaux pour sa signature, ne le peut pas. Karim Benzema et Vinicius sont déjà au Santiago Bernabeu, tandis que Kylian Mbappé devrait bientôt les rejoindre en provenance du Paris Saint-Germain.

Haaland quittera Dortmund à la fin de cette saison en raison d'une clause informelle dans son contrat, et on s'attend à ce qu'il coûte à celui qui le signe environ 100 millions d'euros, tous frais compris.

On pense que Haaland va signer un contrat de trois ans avec la possibilité de deux années supplémentaires en fonction de la réalisation des objectifs et de l'intention des deux parties. Le buteur norvégien gagnera environ 30 millions d'euros bruts par an.

Pour l'engager, le FC Barcelone va devoir faire quelques sacrifices. Des joueurs comme Frenkie de Jong et Memphis Depay pourraient partir, tout comme des jeunes talents comme Pedri, Nico Gonzalez et Gavi, pour faciliter la transaction.