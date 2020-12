Un Cristiano Ronaldo record, quadruplé pour Giroud

On jouait un peu partout en Europe pour le compte de l'avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions.

La , avec Cristiano Ronaldo et le , sans Lionel Messi, se livraient un duel à distance ce mercredi soir. Le club turinois était opposé au , tandis que la formation catalane se rendait chez le modeste club de Ferencvaros.Et malgré l'absence de La Pulga, le vice-champion d' a cartonné, faisant le trou après seulement 28 minutes de jeu et trois buts.

C'est Antoine Griezmann qui a ouvert le score dès le quart d'heure de jeu. Le Français, déjà auteur d'un sublime but contre Osasuna en championnat lors du weekend, coupait un centre rasant de Jordi Alba devant Dvali en réalisant une superbe Madjer, alors que tout était parti d'une combinaison entre Dembélé et Alba. L'ancien Rennais, très en vue sur le côté gauche, a marqué le but du 3-0 à la demie-heure de jeu sur un pénalty obtenu par Braithwaite, lui qui avait été fauché dans la surface adverse par Frimpong. Et les anciens joueurs de ont livré une belle prestation, puisque c'est Braithwaite qui avait marqué le but du 2-0. L'ancien toulousain avait bénéficié d'un débordement et d'un centre à ras de terre de... Dembélé. 3-0, score final.

La Juve et le Barça OK, Haaland KO

Si le Barça a fait le travail en s'imposant largement, quid des aventures de la Juve à Kiev dans l'autre match du groupe ? Le club piémontais a ouvert la marque grâce à Chiesa dès la 21e minute d'une tête rageuse suite à un centre d' Alex Sandro au premier poteau. Cristiano Ronaldo n'était pas en reste, lui qui touchait la barre quelques instants plus tard en ouvrant le pied sur un nouveau ballon de Sandro. La Juve levait ensuite le pied, mais pas Cr7, qui s'en allait marquer son 750e but en club et sélection. Rien que ça. Le but de Morata peu après l'heure de jeu avait valeur d'anecdote. 3-0.

À Séville, a ouvert le score grâce à un enroulé gagnant d'Olivier Giroud. Le Français avait profité d'un décalage de Kai Havertz dès la 8e minute. Les Blues se sont finalement imposés 4-0 grâce à un quadruplé de leur international français. Giroud s'étant offert trois nouveaux buts. À l'heure de jeu, il trompait Pastor d'un ballon piqué du droit, puis, à dix minutes de la fin, il marquait un but 100% français de la tête sur un centre de Kanté, avant de marquer à nouveau sur penalty (83e).

Si Dortmund a ouvert le score à domicile face à la grâce à un but de Guerreiro juste avant le repos grâce à une action collective de grande classe, les Borussen n'ont pas aligné Erling Haaland . Pourtant dans le groupe convoqué par Lucien Favre pour ce choc, le Norvégien n’a finalement pas été inscrit sur la feuille de match, lui qui est blessé aux ischios, blessure confirmée par le coach suisse juste avant la rencontre. La Lazio égalisait en seconde période sur un pénalty d'Immobile pour un score finale de 1-1.