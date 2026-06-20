Un coup dur pour le Brésil : la nature de la blessure de Raphinha vient d’être officiellement dévoilée

À la veille des phases décisives de la Coupe du monde 2026, la sélection brésilienne subit un sérieux revers. La Fédération brésilienne de football a en effet confirmé que Raphinha, l’ailier du FC Barcelone, souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse droite. Cette blessure pourrait l’éloigner des terrains durant la compétition et priver la Seleção d’un de ses atouts offensifs majeurs, notamment en soutien à Vinícius Júnior.

Selon le communiqué officiel de la CBF, Des examens approfondis effectués samedi dans un centre médical du New Jersey ont confirmé cette déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse droite. Le joueur suivra un protocole de rééducation intensif sous la supervision du staff médical de la Seleção afin de favoriser un retour rapide sur les terrains.

Sans préciser la gravité exacte de la lésion, le communiqué écartait toutefois le joueur pour la rencontre face à l’Écosse, mercredi, qui bouclera la phase de groupes de la sélection dirigée par Carlo Ancelotti.

La blessure est survenue en première période de la large victoire 3-0 du Brésil face à Haïti au Lincoln Financial Field de Philadelphie, lors de la deuxième journée du groupe 3, actuellement mené par la Seleção.

Le joueur a quitté la pelouse, visiblement touché, à la 38^e minute, accompagné du médecin de la sélection, Rodrigo Lasmar, après avoir ressenti une vive douleur à la cuisse droite, déjà source de ennuis tout au long de la saison dernière avec le FC Barcelone.

Selon le commentateur brésilien Gustavo Machado, collaborateur de la chaîne CazéTV, Raphinha aurait confié à ses coéquipiers après sa sortie : « J’ai ressenti un choc violent et j’ai eu peur », témoignant de son inquiétude à l’idée de revivre le calvaire subi la saison passée.