Un coup dur pour la sélection brésilienne

L'ailier brésilien Raphinha, star du FC Barcelone, a été contraint de quitter ses partenaires à la 39^e minute du match face à Haïti, comptant pour la 2^e journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026. Victime d'une blessure apparente, il a immédiatement alerté le staff technique avant d'être remplacé sous les yeux inquiets du club catalan.

L’attaquant a ressenti une gêne en première période et a rapidement demandé son remplacement, quittant la pelouse en boitant. Il a été remplacé par Ryan Vitor, élément que Deco, le directeur sportif du Barça, suit de près.

Selon le quotidien catalan « Sport », il s’agirait d’une blessure musculaire, d’autant que l’attaquant barcelonais était déjà surveillé par le staff technique brésilien tout au long de la semaine. Il s’était entraîné à l’écart du groupe par précaution pour gérer son effort après le match d’ouverture contre le Maroc.

Cette précaution faisait suite à un léger malaise et à des signes de fatigue, fréquents en fin de saison, ayant poussé la Seleção à gérer son temps de jeu avec prudence avant la rencontre.

Avant de céder sa place, l’attaquant avait été l’un des plus actifs de la première période : il avait régalé par ses dribbles percutants, inscrit un but refusé pour hors-jeu et manqué de peu l’ouverture du score sur une frappe en face à face.

Ce n’est pas la première fois que Raphinha est victime d’un pépin musculaire cette saison : déjà plusieurs fois, il a dû déclarer forfait pour des rencontres clés avec le Barça.

Cette nouvelle blessure, si elle se confirme, serait un coup dur pour la Seleção, qui mise sur sa vitesse et sa créativité sur l’aile gauche, et alimente l’inquiétude au FC Barcelone, où l’on attend avec impatience le bilan médical pour connaître la gravité de la lésion et la durée probable de son indisponibilité.