Après avoir été la cible de critiques, Didier Deschamps est désormais plébiscité par le public pour rester à la tête de l’équipe de France, à la veille de la troisième demi-finale consécutive des Bleus en Coupe du monde.

Son maintien à la tête des Bleus n’est plus seulement une décision sportive, mais une véritable revendication populaire. L’entraîneur, qui avait annoncé en janvier 2025 que son parcours avec l’équipe de France prendrait fin après la Coupe du monde 2026, voit aujourd’hui de nombreuses voix s’élever pour réclamer la prolongation de son contrat, portant ainsi un coup inattendu au rêve de Zinedine Zidane de lui succéder.

Ce revirement d’opinion s’est opéré au fil de l’édition 2026 de la Coupe du monde. Critiqué pour son approche défensive, le sélectionneur a été acclamé après un changement tactique audacieux.

Selon un sondage « Odossa » pour « Winamax » et « RTL » début 2025, 62 % des Français estimaient que son départ serait bénéfique et 83 % des supporters se disaient mécontents du manque d’ambition offensive.

Mais l’enquête a montré que le climat s’est inversé au fil de la compétition, le public se ralliant de nouveau à Deschamps. Nuno, un supporter, résume : « Je croyais que ce serait son dernier tournoi après 14 ans, mais il a prouvé le contraire. Il peut nous mener à la victoire en 2026. »

Amber, membre de l’association « Les Françaises envoûtantes », abonde dans le même sens : « Deschamps s’adapte aux moyens dont il dispose ; s’il dispose d’éléments offensifs, il attaquera. La bonne gestion des joueurs talentueux cette année a fait la différence. »

Malgré tout, son départ après la Coupe du monde demeure le scénario officiel, même si Amber plaide pour sa prolongation : « C’est un gagnant et il a le respect des joueurs. » Un autre supporter estime au contraire : « Le moment est venu de laisser la place à un renouveau de l’équipe nationale, et Deschamps s’en va en beauté. »

Deschamps a déjà atteint une finale de l’Euro, deux finales de Coupe du monde (avec une troisième en perspective), remporté le titre mondial 2018 et la Ligue des Nations ; il demeure ainsi l’entraîneur le plus titré de l’histoire des Bleus.

Un palmarès qui met la pression sur son futur successeur. « La dynamique actuelle est exceptionnelle, le prochain sélectionneur n’aura pas le droit à l’échec », prévient ainsi Éric, 55 ans.

Zinédine Zidane est présenté comme le successeur le plus probable, même si aucune confirmation officielle n’est intervenue. « Avec Zidane, on peut rêver de l’avenir de l’équipe de France », assure ainsi Camille, membre de l’association « Les supporters français invincibles ».