Un coup dur inattendu… Benzema vient aggraver les difficultés du Hilal face à la vague de blessures

Al-Hilal a subi un coup dur quelques heures avant son match très attendu contre Al-Taawoun, après que des informations ont révélé que sa star française Karim Benzema avait été victime d'une blessure inattendue, ce qui aggrave les difficultés du « Leader » face aux absences à un moment crucial du championnat professionnel Roshen.

Benzema avait rejoint les rangs d'Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal, mais il souffre d'un manque de préparation physique, ce qui l'a contraint à manquer les deux derniers matchs contre Al-Taawoun et Al-Shabab.

Selon l'annonce faite par Al-Hilal sur son compte du réseau social « X », Benzema est blessé et ne figurera pas dans la composition d'Al-Hilal pour le match contre Al-Taawoun.

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Al-Hilal a précisé que le joueur souffrait d'une blessure au pied, après que d'autres médias aient indiqué qu'il se trouvait au centre médical du club.

Benzema a disputé 6 matchs avec Al-Hilal, au cours desquels il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives, mais son manque de préparation a suscité une polémique quant à une éventuelle blessure chronique.

Il convient de rappeler que le Hilal compte plusieurs blessés, notamment Salem Al-Dossari, le capitaine du club, et le nouvel ailier français Simon Bouabri.