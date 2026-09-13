L'Atlético Madrid a subi un nouveau coup dur et lourd de conséquences avant son duel très attendu face à la Real Sociedad, ce dimanche soir, au stade d'Anoeta, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne, après confirmation de l'absence de l'attaquant argentin Julián Álvarez pour blessure.

La blessure d'Álvarez a accru les soucis de l'Argentin Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, qui fait face à une véritable crise en matière d'options offensives et d'effectif disponible, avec l'absence de plusieurs joueurs pour blessure, au premier rang desquels Alexander Sørloth et Pablo Barrios.

Julián Álvarez avait quitté la dernière séance d'entraînement de l'Atlético Madrid en raison d'un problème physique, avant de passer les examens médicaux nécessaires pour déterminer sa capacité à disputer la rencontre face à la Real Sociedad.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

L'Atlético Madrid a officiellement annoncé le forfait de son attaquant argentin dans la liste des joueurs se rendant à Saint-Sébastien, après que les examens ont révélé qu'il souffrait d'une élongation musculaire, le privant ainsi du duel face à la Real Sociedad lors de la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Le club a déclaré dans un communiqué officiel : « Julián ne se rendra pas à Saint-Sébastien en raison d'une blessure musculaire qui l'a contraint à se retirer de la séance d'entraînement d'hier. Après avoir effectué les examens nécessaires, le staff médical a décidé de l'écarter du match d'aujourd'hui. »

La blessure d'Álvarez intervient à un moment difficile pour Simeone, d'autant que le joueur avait commencé à retrouver progressivement sa condition et était devenu l'un des éléments importants dans les plans de l'entraîneur argentin en ce début de nouvelle saison.

Álvarez a disputé l'intégralité des 90 minutes lors du duel de l'Atlético Madrid face à Liverpool, mercredi dernier, la première fois qu'il achève un match entier au cours de la saison en cours.

Sa participation complète est survenue après un début de préparation tardif pour la nouvelle saison, en raison de la polémique qui a entouré son avenir avec l'Atlético Madrid, avant qu'il ne reprenne l'entraînement le 10 août.

Les choses ne se sont pas déroulées de manière idéale après son retour, l'attaquant argentin ayant été absent environ une semaine pour cause de maladie, ce qui a affecté sa préparation physique et technique avec le reste de ses coéquipiers.

Malgré cela, Álvarez avait réussi à revenir dans les plans de Simeone et à participer davantage, avant que cette dernière blessure musculaire ne vienne raviver les inquiétudes quant à sa disponibilité et accentuer les difficultés que rencontre l'Atlético Madrid en cette phase de la saison.