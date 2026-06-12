Un coup du passé perturbe les plans de Mourinho à Madrid

À peine le mercato estival avait-il ouvert ses portes que le Portugais José Mourinho, de retour aux commandes du Real Madrid, a commencé à recevoir des informations contradictoires qui dessinent les contours de son nouveau projet au sein du Santiago Bernabéu, Mais le technicien portugais vient de subir un véritable coup de Jarnac de la part de son ancien club, Manchester United.

Le milieu de terrain de West Ham United, Matheus Fernandes, que le technicien portugais avait désigné comme priorité absolue pour renforcer le milieu des Merengues, se rapproche désormais plus que jamais de Manchester United. Selon le quotidien britannique The Times, les Red Devils ont pris les devants sur le Real Madrid et Arsenal dans la course à sa signature. et tout indique que l’international portugais, évalué à environ 80 millions de livres sterling (plus de 90 millions d’euros), est sur le point d’endosser le maillot des Red Devils.

Un revers pour les plans de Mourinho, qui réclamait un milieu capable de pallier les lacunes techniques actuelles de l’équipe et voyait en Fernandes la pièce manquante du puzzle. Malgré l’insistance de l’entraîneur, le dossier s’est heurté d’emblée à un obstacle financier : les exigences élevées de West Ham, qui réclame une somme astronomique pour un joueur acquis seulement un an plus tôt 45 millions d’euros.

Ces dernières semaines, la nationalité portugaise du milieu et son appartenance à l’écurie de Jorge Mendes avaient renforcé les rumeurs d’un départ vers la capitale espagnole. Mais la manœuvre décisive des Red Devils a douché les espoirs madrilènes, privant le Real d’une cible majeure avant même que le mercato n’atteigne son pic d’intensité.