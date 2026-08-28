L'Athletic Bilbao a quitté le stade Spotify Camp Nou sur une défaite face au Barcelone, sur le score de 0-2, mais il a également laissé une image inhabituelle, en dehors du rectangle vert.

Le journal Sport a rapporté que les joueurs du club basque avaient décidé de ne pas s'adresser aux médias après la rencontre, que ce soit devant la chaîne détentrice des droits de diffusion ou plus tard en zone mixte.

Selon les explications du club lui-même, cette décision est due à un problème interne.

Sur le terrain, l'équipe de l'entraîneur Ernesto Valverde a tenu bon pendant une grande partie du match grâce au brio du gardien Unai Simón.

Aucun joueur de Bilbao ne s'est présenté devant les micros de DAZN ni en zone mixte, y compris Unai Simón, l'une des principales vedettes de la rencontre grâce à ses parades.

Avant la conférence de presse d'Ernesto Valverde, l'un des responsables de la communication du club a expliqué que les joueurs avaient adopté cette position pour protester contre un problème interne au sein de l'institution.

L'Athletic Bilbao n'a pas précisé la nature de ce différend, mais plusieurs médias vont dans le même sens, à savoir le mécontentement des joueurs de l'équipe face au retrait de certaines invitations qui permettaient aux membres des familles des joueurs d'assister aux matchs.

On pense que cette question a suscité la colère des joueurs, qui ont décidé d'exprimer leur mécontentement de cette manière.

Cette protestation est intervenue lors d'une soirée très difficile pour l'Athletic Bilbao sur le plan sportif, l'équipe ayant subi sa deuxième défaite consécutive en Liga.

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