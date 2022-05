Un compte Twitter secret pur Pep Guardiola ?

L'entraîneur de Manchester City a affirmé que tout le monde travaillant dans les médias anglais soutient Liverpool et préférerait que le club de Merseyside remporte la Premier League plutôt que son équipe.

Guardiola s'exprimait après la défaite 5-0 de Manchester City contre Newcastle United, dimanche après-midi. Cette victoire, associée au match nul 1-1 de Liverpool contre Tottenham Hotspur la veille, a permis à City de prendre trois points d'avance en tête du championnat.

L'article continue ci-dessous

Guardiola s'est montré sensible aux critiques depuis qu'il est à la tête du FC Barcelone. The Athletic rapporte que le Catalan a même un compte Twitter secret pour surveiller ce qui se dit sur lui et son équipe.

Le City de Guardiola semble bien parti pour conserver son titre de Premier League, mais il a échoué dans la poursuite de sa véritable ambition, la Ligue des champions. Ils ont été éliminés en demi-finale par le Real Madrid après un match retour dramatique au Santiago Bernabeu la semaine dernière.