Un collègue de Benzema agressé !

La Fédération saoudienne de football a pris position après l'agression d'Abderrazak Hamdallah par un spectateur à la suite d'une défaite.

Le geste du spectateur, qui a agressé Hamdallah, a été condamné par la Fédération saoudienne de football. Une révision du code de conduite des spectateurs va suivre, ainsi que l'imposition de sanctions pour dissuader tout comportement similaire à l'avenir. L'incident s'est produit à la fin de la Super Coupe d'Arabie Saoudite - jouée à l'étranger à Abu Dhabi jeudi dernier, qui a vu Al Ittihad s'incliner 4-1 face à Al Hilal.

L'instance dirigeante du football saoudien a déclaré "La Fédération saoudienne de football (SAFF) et l'Association des footballeurs d'Arabie saoudite (PFA) sont choquées par les scènes honteuses d'agression physique d'un spectateur contre un membre de l'équipe du club Al-Ittihad à la fin de la finale de la Diriyah Saudi Super Cup à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis (EAU).

Les instances choquées

"Comme toutes les autres associations membres de l'AFC et de la FIFA, la priorité de la SAFF est de préserver la sécurité et le plaisir de tous ceux qui aiment regarder et jouer au football. En Arabie saoudite, le football est un jeu familial et, heureusement, les troubles liés aux supporters sont extrêmement rares. C'est pourquoi les actions de ce soi-disant 'fan' vont à l'encontre de tout ce que le football saoudien représente et nous condamnons totalement l'incident. Le code de conduite des spectateurs fera l'objet d'un examen approfondi. Cet examen garantira la mise en place de règles et de règlements actualisés afin d'imposer rapidement et efficacement des sanctions appropriées pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent".

L'article continue ci-dessous

La défense par Al Ittihad du titre de champion d'Arabie saoudite qu'il a remporté la saison dernière n'a pas été très convaincante. Il occupe la quatrième place du classement à sept journées de la fin et compte 30 points de retard sur le leader Al Hilal. Seuls les trois premiers se qualifient pour la Ligue des champions de l'AFC et ils ont cinq points de retard à rattraper sur Al Ahli, mais Al Taawoun est dans la même situation, luttant pour la troisième place. Al Ittihad affrontera à nouveau Al Hilal en demi-finale de la Coupe du Roi le 30 avril.