Un club se dégage pour Cristiano Ronaldo

L'avenir de Cristiano Ronaldo est en suspens.

L'attaquant portugais a demandé à quitter Manchester United car il estime que le club n'a pas fait preuve de suffisamment d'ambition lors de la période des transferts de l'été.

Selon Fabrizio Romano, il estime que le club a été dépassé par des clubs comme Manchester City, Liverpool, Arsenal et Tottenham Hotspur en termes de transactions.

Cristiano respecte Erik ten Hag, qui vient d'être nommé à Old Trafford, mais il estime que l'effectif de United pourrait être complété par trois ou quatre joueurs de haut niveau. Aucun favori pour sa signature n'a émergé mais Chelsea a été cité comme une destination potentielle - Jorge Mendes a contacté Todd Boehly.

Cristiano a rejoint United l'été dernier après plus d'une décennie passée au Real Madrid et, plus récemment, à la Juventus. L'attaquant portugais a inscrit 24 buts et délivré trois passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, mais United a terminé sixième de la Premier League, ratant la Ligue des champions et se qualifiant pour la prochaine Europa League.