L'une des plus longues histoires d'attente du football mondial a pris fin, et la légende française Zinédine Zidane est enfin rentrée à la maison, le champion du monde 1998 ayant pris les rênes de l'équipe de France.

La Fédération française de football a annoncé, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à la mi-journée, la nomination de la légende Zinédine Zidane au poste de directeur technique de l'équipe première, mettant ainsi un terme à un parcours de 14 ans du sélectionneur Didier Deschamps à la tête du staff technique des Bleus.

Le président de la Fédération française a révélé durant la conférence que Zidane signerait un contrat de longue durée s'étalant sur les quatre prochaines années, avec une prise de fonctions officielle et complète dès le début du mois d'août prochain, dans le cadre d'un projet visant à conduire la France lors des grandes échéances à venir.

La première apparition de Zizou sur le banc de l'équipe de France est prévue pour le mois de septembre prochain, où il débutera son aventure par un choc face à la Turquie le 25 septembre, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

Les débuts ne seront pas faciles pour le nouveau sélectionneur, car un calendrier chargé l'attend dans cette même compétition, avec une rencontre face à la Belgique le 28 septembre, puis un affrontement attendu contre l'Italie le 2 octobre, avant de retrouver la Belgique le 5 du même mois.