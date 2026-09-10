Un chiffre choquant révèle les catastrophes défensives d'Al-Nassr

Malgré la victoire d'Al-Nassr face à Abha sur le score de 2-1, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League, ce succès n'a pas masqué un problème évident qui commence à s'imposer à l'équipe, notamment sur le plan défensif, après que les chiffres ont révélé un recul inquiétant dans la capacité d'Al-Nassr à préserver sa cage inviolée.

Les filets d'Al-Nassr ont tremblé au moins une fois pour le quatrième match consécutif, un indicateur qui reflète l'existence d'un dysfonctionnement défensif nécessitant une intervention rapide du staff technique dirigé par l'Australien Ange Postecoglou, d'autant plus que l'équipe éprouve désormais des difficultés récurrentes à terminer ses rencontres sans encaisser de buts.

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Plus inquiétant encore, les six buts encaissés par Al-Nassr lors de ses quatre derniers matchs sont survenus face à des adversaires différents, à raison de deux buts face à Al-Ettifaq, autant face à Al-Ittihad, un but face à Al-Taawoun et un dernier face à Abha, ce qui confirme que le problème n'est pas lié à un seul match ou à un adversaire particulier.

En revanche, Al-Nassr avait entamé la saison avec une meilleure allure défensive, après avoir préservé sa cage inviolée lors de ses deux premiers matchs face à Al-Fateh et Al-Riyadh, mais cette solidité a progressivement disparu au fil des rencontres, l'encaissement de buts devenant chose fréquente ces derniers temps, même dans les matchs où l'équipe parvient à s'imposer.

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Les points d'interrogation ne se limitent pas aux seuls défenseurs, puisque le poste de gardien de but a lui-même connu des changements durant la saison actuelle, Postecoglou s'étant appuyé sur trois gardiens : le Brésilien Bento Matheus, Nawaf Al-Aqidi et Abderrahman Al-Otaibi, qui n'a disputé que le match face à Al-Ettifaq après le carton rouge reçu par Bento.

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La multiplication des changements dans la ligne arrière et au poste de gardien pourrait être l'un des facteurs qui influent sur la stabilité défensive, mais la responsabilité incombe en fin de compte à l'ensemble du système, d'autant plus qu'Al-Nassr se doit d'être plus solide dans la gestion des transitions et des attaques, et de ne pas toujours compter sur sa capacité offensive pour compenser les erreurs commises à l'arrière.

Si ce recul défensif se poursuit, Al-Nassr pourrait se retrouver confronté à de plus grands problèmes lors de la prochaine étape, en particulier lorsque débuteront les confrontations les plus difficiles face aux grands clubs, à commencer par Al-Hilal et d'autres prétendants aux titres, car encaisser des buts de manière continue pourrait s'avérer extrêmement coûteux dans les matchs qui ne laissent pas une grande marge d'erreur.