Un chiffre astronomique : le salaire d'Infantino dévoilé dans le plan de vente de la Coupe du monde

Un rapport de presse britannique a révélé une surprise concernant le salaire de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, dans le cadre du projet « FIFA Forward Enterprise ».

Selon le journal britannique « The Times », Infantino devait percevoir un salaire dépassant les 30 millions d'euros, en plus de primes, grâce à son plan concernant le projet « FIFA Forward Enterprise ».

Infantino a proposé l'idée de vendre 20 % des droits de la Coupe du monde par l'intermédiaire de la société « FIFA Forward Enterprise », qui dépend de la Fédération internationale de football, ce qui aurait pu rapporter à l'institution environ 3,65 milliards d'euros.

Le journal britannique a souligné que le plan d'Infantino avait fait l'objet de vives critiques, avant d'être finalement abandonné.

Infantino a constamment affirmé qu'il ne s'enrichirait pas personnellement, mais selon différents médias, cette affirmation est désormais remise en question après la publication de nouvelles fuites sur son salaire.

Selon « The Times », Infantino devait percevoir un salaire d'au moins 30 millions d'euros, un montant nettement supérieur à son salaire habituel de 3 millions d'euros en tant que président de la Fédération internationale de football.