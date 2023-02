Un champion du monde 98 dit la vérité sur intentions de Zidane

Piégé par Le Graet, Zidane ne reprendra pas l'Équipe de France. Un ancien équipier vient, en ce sens, de parler des intentions de coach de Zizou.

Invité sur le plateau de Rothen s'enflamme, Robert Pirès a été interrogé sur le lien très fort qui unit Zinédine Zidane et l'Équipe de France et, plus encore, sur la volonté de Zizou de prendre la tête de la sélection. L'ancien champion du monde 1998, qui a bien connu l'ancien meneur de jeu du Real Madrid, a précisé quelques points sur les intentions de Zidane.

La France ou un club, pas le Brésil

Selon Pirès, Zidane était effectivement très intéressé par le poste de sélectionneur des Bleus : « Lui ce qu'il voulait, c'était l'Équipe de France. Bon, on le sait, ce ne sera pas possible puisque Didier repart sur quatre ans. Maintenant, il faut qu'il change un peu de direction, en allant dans un club. Après, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent s'offrir Zizou. »

L'ancien international français a ensuite été interrogé sur la possibilité de voir Zidane diriger la sélection brésilienne : « Je dis ce que je ressens : le Brésil, c'est non. Parce qu'il y a la langue et il veut comprendre ce qu'il se passe quand les choses ne vont pas bien. Et pour ça, il faut bien parler le portugais. Le Brésil, ça n'a jamais été d'actualité pour lui. »