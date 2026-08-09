L'ailier brésilien Vinicius Junior a affiché son soutien à son coéquipier Camavinga, après que le milieu de terrain français a essuyé de vives critiques en raison de son niveau durant la période de préparation, confirmant ainsi son nouveau rôle de leader au sein du Real Madrid.

Selon le quotidien espagnol AS, le Brésilien est devenu, après la prolongation de son contrat, l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, ainsi que l'un de ses leaders.

L'ailier assume désormais une plus grande responsabilité, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, où l'augmentation de son salaire ne doit pas se refléter uniquement sur la pelouse, mais également en dehors, à travers son rôle de leader du groupe et sa contribution au renforcement de la cohésion de l'équipe.

Camavinga est l'un des joueurs les plus critiqués durant la période de préparation du Real Madrid pour la nouvelle saison, le Français n'ayant pas affiché un bon niveau, ce qu'a exprimé une partie des supporters du Real Madrid sur les réseaux sociaux, certains réclamant même son départ de l'équipe.

Le club ne verrait par ailleurs pas d'inconvénient à lui trouver une solution, mais le joueur refuse de partir et veut prouver sa capacité à être un élément important aux yeux de Mourinho.

C'est là qu'intervient le rôle de Vinicius, car Camavinga est de nouveau devenu, hier, l'un des joueurs les plus critiqués par les supporters lors du match de préparation face au Ferencvaros, après avoir commis plusieurs erreurs dans la relance depuis l'arrière.

Les doutes autour de son niveau ont suscité des demandes de nombreux supporters en faveur du recrutement d'un nouveau milieu de terrain.

Dès la fin de la rencontre, Vinicius a publié une photo sur son compte Instagram en compagnie de Camavinga, accompagnée d'un émoji de « général ».

Par ce geste, le Brésilien a voulu afficher publiquement son soutien au milieu de terrain français et l'épauler en ce moment difficile.

Le troisième capitaine de l'équipe sait mieux que quiconque à quel point les critiques auxquelles un joueur peut être confronté sont difficiles, c'est pourquoi il a voulu se tenir aux côtés de son coéquipier.

Vinicius Junior veut que tous ses coéquipiers se sentent importants au sein de l'équipe, tout en montrant qu'il est à leurs côtés dans les moments difficiles.

L'attaquant brésilien assume déjà son rôle de leader de l'effectif, Vinicius se sentant, avec sa nouvelle personnalité, un véritable capitaine.