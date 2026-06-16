Un cadeau saoudien qui réjouit l'Espagne

Le match nul de l'Espagne face au Cap-Vert lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 n'était pas le résultat escompté par les supporters espagnols, mais « La Roja » a reçu une bonne nouvelle quelques heures après la fin de la rencontre.

Les champions ont dû se contenter d'un 0-0 lors de la première journée, laissant ainsi la tête du classement provisoire à leurs rivaux.

La sélection saoudienne a toutefois rendu un fier service aux Ibériques en contraignant l’Uruguay au match nul 1-1 lors de l’autre rencontre du groupe, privant ainsi l’un de ses principaux rivaux d’un départ idéal dans la compétition.

Le quotidien catalan Sport a d’ailleurs qualifié ce résultat de « cadeau » pour la Roja, puisque toutes les grosses écuries du groupe se retrouvent à égalité après la première journée.

Les Saoudiens avaient pourtant ouvert le score juste avant la mi-temps par Al-Omari, mettant l’Uruguay sous pression, avant que Maxi Araujo n’égalise dans les dernières minutes.

Selon le quotidien catalan, ni l’Uruguay ni l’Espagne n’ont répondu aux attentes lors de leur entrée en lice, ce qui laisse toutes les options ouvertes dans la poule.

Grâce au faux pas uruguayen, la sélection espagnole conserve toutes ses chances de terminer en tête du groupe, et le destin de « La Roja » reste entre ses mains pour les deux prochaines rencontres.

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