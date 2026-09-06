Fermin Lopez a poursuivi sa forme éclatante avec le Barça, après avoir joué un rôle central dans l'entame en trombe de son équipe face à Valence au stade de Mestalla, en offrant le premier but à Lamine Yamal, avant d'inscrire lui-même le deuxième, confirmant ainsi sa place grandissante dans les plans de Hansi Flick en ce début de saison.

Comme on a pu le voir durant la rencontre, Fermin s'est déplacé de sa position de milieu offensif vers l'aile droite à la sixième minute, pour délivrer une superbe passe à Lamine Yamal, qui a ouvert le score.

Quelques minutes plus tard, le même joueur a créé une nouvelle occasion pour son coéquipier, mais le but a été refusé pour hors-jeu après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Fermin ne s'est pas contenté de créer le danger, puisqu'il est parvenu, à la 22e minute, à doubler l'avantage du Barça après avoir suivi un ballon repoussé dans la surface de réparation de Valence, à la suite d'un effort d'Anthony Gordon, poursuivant ainsi son entame de saison exceptionnelle.

Fermin a porté son total à 4 buts cette saison, à seulement deux longueurs de son bilan de la saison dernière, tandis que le total de ses buts avec le Barça a atteint 13, nouvel indicateur de l'évolution de son rôle offensif au sein de l'équipe.

Xavi Hernandez avait vu dans l'éclosion de Fermin une récompense du travail acharné qu'il avait fourni durant son passage à Linares, avant que Hansi Flick n'hérite de ce joueur qui apparaît de plus en plus important dans le système du Barça, grâce à sa capacité à se déplacer, à créer des occasions et à marquer.

À la 40e minute, Fermin a bien failli parachever une soirée exceptionnelle par un troisième but, après avoir livré une superbe touche technique dans un espace réduit, sur une action qui a rappelé le style de Diego Maradona, mais le gardien Stole Dimitrievski et le poteau l'ont privé de marquer.